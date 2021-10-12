В Самаре нашли одинокую остановку, на которой не останавливается ни один автобус

Благоустроенная автобусная остановка находится возле метро "Алабинская". Фото: twitter.com/alexey_b47

В Самаре местный житель обратил внимание на остановочный пункт, где давно не было ждущих автобуса пассажиров. Павильон находится на улице Осипенко напротив здания администрации Октябрьского района.

- Вот такая одинокая остановка есть на улице Осипенко. Планируется ли встраивание ее в какой-либо маршрут? - задал вопрос самарец Алексей Б. чиновникам.

Интересно, что на Яндекс.Картах этот остановочный пункт даже имеет название «Метро «Алабинская», но информации о расписании автобусов нет.

В департаменте транспорта Самары в настоящее время уточняют информацию по запросу автора публикации.