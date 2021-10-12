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Общество12 октября 2021 14:49

Были в форме и с оружием: в Тольятти задержали двух полицейских за взятку

По версии следствия, она вымогали деньги за то, чтобы не привлекать водителя за пьянство за рулем
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Оба уже уволены, следователи возбудили уголовное дело

Оба уже уволены, следователи возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 тысяч рублей «подкосили» карьеру двух полицейских из Самарской области. За деньгами они приехали 31 августа «при полном параде» - в форме и с оружием, а в итоге были задержаны коллегами, а позже уволены из органов внутренних дел. 8 октября в отношении Андрея Н. и Дмитрия С. возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору».

- В полицию обратился с заявлением Денис А., у которого эти двое предположительно требовали 15 тысяч рублей за то, чтобы не составлять на него административный протокол за пьянство за рулем, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Мы сейчас не можем с уверенностью сказать, было ли нарушение со стороны заявителя, но «оборотней в погонах» взяли с поличным.

Андрей Н. был уволен 8 октября с должности старшего инспектора ДПС, в милиции-полиции он проработал 12 лет, его коллега уволен тем же числом, он был в звании старшего лейтенанта, служению народу он отдал 7 лет.