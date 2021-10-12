Назван размер средней пенсии в Самаре в 2021 году

В среднем самарские пенсионеры получают 15 614 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стал известен размер средней назначенной месячной пенсии в Самарской области за семь месяцев 2021 года. Данные Самарастат приводит на июль 2021 года. По данным специалистов размер этой выплаты в среднем составляет 15614,3 рублей. Конечно же, подобная цифра получается как некое среднее арифметическое между самыми высокими доходами пенсионеров, например, военных, с выслугой лет - и тех, кто получает минимальную пенсию.

Интересно, что в процентах к размеру средней месячной пенсии прошлого подобного периода, размер пенсии вырос с 14753 рублей. Минимальная пенсия в Самаре в 2021 году составляет 9320 рублей. Это так называемый прожиточный минимум пенсионера. В 2022 году эта величина составит 9693 рубля.

Напомним, что в сентябре 2021 года все пенсионеры получили единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Деньги поступили на карту, без дополнительных обращений и оформления документов. Из суммы единовременной выплаты не производились взыскания и удержания.