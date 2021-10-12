В Самаре на пересечении улиц Краснодонской и Физкультурной установили новые светофоры

Новые светодиодные светофоры должны прослужить дольше / Фото: администрация Самары

На дорогах Самары до конца октября 2021 года установят и отрегулируют несколько новых светофоров (список адресов). Сейчас эти работы завершены на 68%, сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время специалисты трудятся на пересечении улиц Краснодонской и Физкультурной. Здесь появятся 8 светофоров для транспорта и 8 – для пешеходов, а также 4 дополнительные информационные секции. Последние сигнализируют водителям о том, что им нужно быть внимательнее при повороте – в этот момент на поперечной дороге могут быть пешеходы. Если секции начинают мигать, автомобилистам нужно двигаться аккуратнее.

Сегодня-завтра рабочие подключат новый контролер и завершат пусконаладку светофоров. После этого старые «регулировщики» демонтируют.

В мэрии отмечают, что новые светофоры – светодиодные. Они прослужат дольше. В них не придется часто менять лампы. Кроме того, оборудование отличается энергоемкостью.