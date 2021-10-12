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Происшествия12 октября 2021 18:25

В Самаре полицейские накрыли подпольный игорный клуб

Нелегальное казино находилось в жилом доме на Нагорной
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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В Самаре полицейские накрыли нелегальный игорный клуб

В Самаре полицейские накрыли нелегальный игорный клуб

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские пресекли деятельность незаконного игрового клуба на улице Нагорной.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области получили информацию о нелегальном казино. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов действительно обнаружили игровой клуб. Организатором незаконной деятельности оказался ранее несудимый безработный 28-летний житель Самары.

В ходе проведения оперативного мероприятия полицейские изъяли 60 компьютеров, при помощи которых и проводились незаконные азартные игры.

Подозреваемый в организации нелегального казино задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.