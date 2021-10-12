В Самаре полицейские накрыли подпольный игорный клуб

В Самаре полицейские накрыли нелегальный игорный клуб
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре полицейские пресекли деятельность незаконного игрового клуба на улице Нагорной.
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области получили информацию о нелегальном казино. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов действительно обнаружили игровой клуб. Организатором незаконной деятельности оказался ранее несудимый безработный 28-летний житель Самары.
В ходе проведения оперативного мероприятия полицейские изъяли 60 компьютеров, при помощи которых и проводились незаконные азартные игры.
Подозреваемый в организации нелегального казино задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.