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Общество12 октября 2021 18:32

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, введут ли локдаун из-за коронавируса

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, введут ли локдаун из-за коронавируса По словам главы региона, Самарская область стоит на пороге локдауна
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Губернатор Самарской области рассказал, будет ли введён локдаун из-за коронавируса

Губернатор Самарской области рассказал, будет ли введён локдаун из-за коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 12 октября в эфире канала «Россия-24» Дмитрий Азаров провел прямую линию с жителями Самарской области. В ходе беседы губернатор рассказал о том, будет ли введен локдаун из-за коронавируса.

- Локдаун не вводится, потому что у нас есть защита – вакцинация. Поэтому я призываю всех выбрать жизнь вместо смерти. Пропускная способность в области 16 000 вакцин в день. Среди вакцинированных болеют только 4 процента, - рассказал Азаров в прямом эфире.

Губернатор заявил, что область стоит на пороге локдауна и все зависит от того, с каким темпом будет идти вакцинация в регионе. Также он еще раз напомнил о самых важных правилах, чтобы на заразиться важно их соблюдать – соблюдение масочного режима, социальная дистанция и самоизоляция.