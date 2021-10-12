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Общество12 октября 2021 19:07

В Самарской области открылись пункты вакцинации от коронавируса для иностранцев

Прививки для иностранных граждан будут платными
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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В Самаре открыли пункты вакцинации для иностранных граждан

В Самаре открыли пункты вакцинации для иностранных граждан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 12 октября Дмитрий Азаров в прямом эфире канала «Россия 24» рассказал о том, что в Самарской области начали работу пункты вакцинации от COVID-19 для иностранных граждан.

Прививки для иностранных граждан будут платными – они могут сделать их за свой счет или за счет работодателя.

Три пункта вакцинации для иностранцев будут работать с 8:00 до 20:00. В Самаре они расположились на улице Кабельная 13а (Многофункциональный миграционный центр) и на улице Ново-Садовая 311 (Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника №14). В Тольятти иностранные граждане могут привиться по адресу Тупиковый проезд 4 строение 2 (Многофункциональный миграционные центр).

При себе гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.