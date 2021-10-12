В Самарской области открылись пункты вакцинации от коронавируса для иностранцев

В Самаре открыли пункты вакцинации для иностранных граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 12 октября Дмитрий Азаров в прямом эфире канала «Россия 24» рассказал о том, что в Самарской области начали работу пункты вакцинации от COVID-19 для иностранных граждан.

Прививки для иностранных граждан будут платными – они могут сделать их за свой счет или за счет работодателя.

Три пункта вакцинации для иностранцев будут работать с 8:00 до 20:00. В Самаре они расположились на улице Кабельная 13а (Многофункциональный миграционный центр) и на улице Ново-Садовая 311 (Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника №14). В Тольятти иностранные граждане могут привиться по адресу Тупиковый проезд 4 строение 2 (Многофункциональный миграционные центр).

При себе гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.