Сергей Федотов лишился поста мэра Жигулевска из-за срыва отопительного сезона

Мэр Жигулёвска лишился своего поста из-за срыва отопительного сезона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Жигулевска Сергей Федотов лишился должности из-за срыва отопительного сезона. О кадровых перестановках в прямом эфире на канале «Россия 24» рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Федотов подал в отставку из-за того, что не смог организовать в городе отопительный сезон. В поселке Яблоневый овраг батареи до сих пор остаются холодными.

- Глава муниципального образования, директор теплоснабжающего предприятия, в чьем ведении находится эта котельная друг на друга перекладывали ответственность, - возмутился губернатор. - Глава города почему-то решил, что это не его дело, хотя в законе о местном самоуправлении написано, чья это ответственность, - это ответственность местной власти. Между собой они там выясняли, кто больше работать должен, а пострадали люди, значит оба в отставку. Не иначе

Вместе с главой города лишился поста и руководитель теплоснабжающей компании. По словам Азарова, такая ситуация недопустима и люди не должны страдать из-за нерасторопности чиновников.