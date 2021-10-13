Самарской области угрожает локдаун в октябре 2021 года

Спасти от локдауна должна вакцинация

Самарский губернатор Дмитрий Азаров в эфире ГТРК Самара рассказал об угрозе локдауна, который навис в октябре 2021 года над Самарской областью. Пугающие показатели по заболеваемости говорят о многом: если летом в день фиксировалось около 300 случаев заболевания коронавирусом, сейчас речь идет уже о более чем 700 случаях. Коронавирус стал жестче и опаснее.

- Ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И действительно, угроза локдауна вновь нависает над Самарской областью. Отличие с прошлым годом в том, что сегодня защита перед коронавирусом есть, это вакцинация. В апреле - мае 2020 года врачи не знали, как лечить опасное заболевание и тогда принимались самые жесткие меры, - отметил губернатор.

До этого на встрече с общественностью Дмитрий Азаров отмечал, что сегодня перед всеми ведомствами стоит задача не допустить локдауна и сделать все, чтобы сберечь здоровье людей и не убить экономику.

На данный момент привились около 1,2 млн человек, нужно еще сделать около миллиона прививок. Для того, чтобы люди задумались над своей безопасностью, проводится много профилактических бесед. Сегодня введены ограничения цель которых - поощрить тех, кто вакцинировался и не допускать скопления людей там где не в достаточной мере соблюдают правила эпидемиологической безопасности.

По статистике с начала пандемии в регионе заболели более 113 тысяч человек, умерли более 4,2 тысяч человек.