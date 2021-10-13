В Самаре поликлинику четвертой горбольницы отдали пациентам с ОРВИ и COVID-19

В больнице перераспределят потоки пациентов

В Самаре для помощи больным с коронавирусом и ОРВИ отдали поликлиническое отделение городской больницы №4 на ул. Мичурина, 125. Новое подразделение создано 13 октября 2021 года. Теперь здесь будут принимать больных только с респираторными инфекционными заболеваниями. Здесь будут работать 12 врачебно-сестринских бригад, которые окажут помощь на дому прикрепленным к учреждению пациентам с подозрением на COVID-19 или с простудой.

Всем пациентам напоминают, что в случае появления признаков ОРВИ нужно остаться дома и вызвать врача. Всем же пациентам с неинфекционными заболеваниями при необходимости можно обращаться в подразделение на Челюскинцев, 1 и Карла Маркса, 167. Диагностические исследования будут проводить по адресу ул. Карла Маркса, 169. Цель таких перестановок - разграничить потоки больных и здоровых людей.

Также переедет круглосуточный пункт вакцинации. Он будет принимать по адресу ул. Челюскинцев, 1, кабинет 112. С 13 октября сюда можно позвонить по телефону 975-30-70.