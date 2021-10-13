Дороги Самары станут «умнее» к лету 2023 года

В Самаре установят комплексы мониторинга транспортных потоков и динамические табло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют создать интеллектуальную транспортную систему. На дорогах региона установят новые элементы АСУДД. Среди них: подсистемы метеомориторинга, регулирования светофоров, полосного управления, мониторинга транспортного потока, а также динамические информационные табло.

Заказчиком выступает областной Минтранс. Согласно техзаданию, работы необходимо выполнить в три этапа. Сначала модернизировать все существующие элементы АСУДД (такие есть на Московском шоссе и Ново-Садовой), а затем установить новые.

Умное оборудование появится на нескольких дорогах в Самаре: на Волжском, Красноглинском, Южном, Новокуйбышевском шоссе; улицах Демократической, Гагарина, Авроры, Ново-Вокзальной, Полевой, Фрунзе, Урицкого, Победы, Водников, XXII Партсъезда, Революционной, Самарской, Советской Армии, на проспекте Кирова и других, а также в Тольятти и на региональных трассах.

Сейчас идет прием заявок. Итоги электронного аукциона подведут в начале ноября. Срок выполнения первого этапа работ: с момента заключения контракта до 30 ноября 2021 года, второго: с 1 января до 31 октября 2022 года, третьего: с 1 января до 30 июня 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость – 979,3 млн рублей.