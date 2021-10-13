Самарцам рассказали о правилах блокировки социальных карт для лиц старше 65 лет

Социальные карты заблокируют для части пенсионеров

В Самарской области намерены заблокировать социальные карты для жителей 65+. Эта мера коснется тех, у кого нет сертификата о вакцинации и нет сведения о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании коронавирусом. Таким образом, невакцинированные пенсионеры старше 65 лет не смогут пользоваться общественным транспортом. По изданному ранее постановлению они обязаны соблюдать самоизоляцию - в их же интересах.

- Поскольку соц. карты персонализированы, блокироваться они будут, исходя из данных о вакцинации того или иного человека. QR-код в транспорте предъявлять не нужно, - объяснили в департаменте транспорта г.о. Самара.

В министерстве здравоохранения отметили, что уже направили сведения о том, кому надлежит блокировать социальную карту, в "Объединенную транспортную карту". Пока проездные еще не заблокированы, на техническое вмешательство нужно время. Как будет работать блокировка, обещают в течение дня объяснить в "ОТК".