Коронавирус 13 октября 2021 года в Самарской области: заразились 735 человек, умерли 29 пациентов

Общее число случаев заражения коронавирусом в регионе приближается к 14 тысячам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на среду, 13 октября 2021 года. За сутки в регионе выявили 735 случаев заражения. Это рекордное число с начала пандемии. Информация размещена на сайте стопкоронавирус.рф.

Губерния по-прежнему занимает четвертое место в стране по суточному приросту больных. Ее опережают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Общее количество случаев инфицирования в Самарской области достигло 113 800.

Растет и число пациентов, которые смогли побороть коронавирус. За сутки закончили лечение 478 человек. За все время выздоровели 90 237 жителей губернии.

Есть и печальные новости. По данным на 13 октября, в Самарской области скончались 29 человек, у которых диагностировали COVID-19. Общее число смертельных случаев теперь составляет 4 186.