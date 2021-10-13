В Самаре учительницу физкультуры заподозрили в развращении 15-летней школьницы

Педагог может лишиться свободы за развращение девочки-подростка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Самаре педагог школы № 140, которая находится в Куйбышевском районе, стала фигуранткой уголовного дела. Девушку заподозрили в развращении 15-летней ученицы, пишет Засекин.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 24-летняя учительница физкультуры совершила действия сексуального характера со 2 по 5 января 2021 года. Все произошло в ее квартире на улице Арбатской. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 134 УК РФ «Мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Девушке грозит до 6 лет колонии. Также ей могут запретить занимать определенные должности.

Известно, что девушка работает в школе не очень долго. Судимостей у нее нет.