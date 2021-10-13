В Красноглинском районе Самары появится центр амбулаторной онкологической помощи

В ЦАОП могут бесплатно по ОМС обследоваться жители из любого города и района Самарской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Красноглинском районе Самары в скором времени появится центр амбулаторной помощи больным онкологией. ЦАОП появится на базе Самарской городской больницы №7 в рамках реализации национального проекта «Здравоохранения».

В настоящее время в здании будущего амбулаторного онкоцентра проводят ремонтные работы. Подрядчик уже заменил все оконные конструкции, завершается ремонт и утепление фасада. Рабочие приступили к замене систем отопления, водоснабжения и канализации, а также электроснабжения. Далее будет проведены отделочные внутренние работы и установка диагностического оборудования.

- В ЦАОП будут установлены новый маммограф, 2 аппарата УЗИ, аппараты эндоскопического исследования, - отметила главный врач больницы Анна Дубасова.

В Самарской области на данный момент функционируют четыре ЦАОП в ГБ№8 г. Самара, ГБ№4 г. Самара, ЦГБ г. Сызрань, ГП№3 г. Тольятти. Всего в регионе планируется открыть 12 таких центров, где жители старше 18 лет по направлению от врача бесплатно смогут обследоваться, лечиться и наблюдаться у онкологов.