Спасти Волгу и помочь детям: 16 октября самарцев приглашают на экосубботник

Берег Волги уберут от мусора. Фото: предоставлено "Комсомолке"

16 октября самарцев приглашают принять участие в экосубботнике на берегу Волги. Неравнодушные горожане смогут помочь спасти любимую реку от накопившегося мусора и одновременно – поддержать образовательный центр для детей см ДЦП «Выше радуги».

Организатором уборки волжского берега выступило волонтерское объединение «Вторсырье на благотворительность», которое проводит ежемесячные акции по раздельному сбору отходов в Самаре и Новокуйбышевске, а также открыло два постоянно действующих экоцентра. Мероприятие поддержала компания GRASS, которая предоставит весь необходимый инвентарь.

- Весь собранный мусор будет здесь же, на месте, рассортирован, и максимально отправлен на вторичную переработку, - объяснили организаторы журналисту «КП-Самара». – Вырученные средства направим в поддержку образовательного центра «Выше радуги» для детей с ДЦП. Приглашаем всех неравнодушных самарцев присоединиться к нашему экосубботнику!

Акция по уборке берегов Волги пройдет на причале поляны им.Фрунзе, начало– в 11.00.