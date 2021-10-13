Автопарк скорой помощи в Самарской области пополнился 20 автомобилями

Новые машины получат три станции скорой помощи и несколько отделений районных больниц

В Самарской области пополнился автопарк скорой помощи. В регион поступили 20 автомобилей со всем необходимым оборудованием. В среду, 13 октября 2021 года, губернатор Дмитрий Азаров передал медикам ключи от новых машин.

- Пусть новые автомобили будут важным и нужным инструментом в вашей работе по спасению жизни людей. Искренне вас благодарю. Уверен, что этого врага [коронавирус] мы победим, - отметил глава региона.

Машины поступят на областную станцию скорой помощи, на СМП Самары и Сызрани, а также в больницы Борского, Елховского, Камышлинского, Кинель-Черкасского, Кошкинского и Похвистневского районов.

В региональном правительстве отмечают, что за последние три года автопарк скорой помощи удалось обновить почти на 100%. Работа по улучшению системы здравоохранения будет продолжена.