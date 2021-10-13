Парк Дружбы народов в Самаре посетила военная делегация из Узбекистана

Делегация из Узбекистана подарила национальную тюбетейку дому-музею. Фото: ЦВО

Военная делегация из Узбекистана посетила дом своей страны в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» в Самаре. Миротворческая бригада Центрального военного округа посетила национальный дом своей страны.

- Найти в России национальный дом Узбекистана – это очень приятно. Это целый музей Узбекистана в России. Сделано очень красиво, прямо один в один как у нас на родине, - сказал представитель Вооруженных сил Узбекистана полковник Акрамжон Сувхонов.

Военные осмотрели комнаты и представленные в доме экспонаты. Они высоко оценили облицовку потолка и узбекский тандыр. Офицеры сделали фотографии на память и отведали «узбекскую кухню». Военные из Узбекистана подарили дому-музею в Самаре национальную тюбетейку.

После председатель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев провел военным экскурсию по Парку. Он подарил руководителю делегации полковнику Акрамжон Сувхонову «Золотую книгу», где собрана вся информация о вкладе народов, проживавших на территории Самарской области, в становление и развитие России.