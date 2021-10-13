На бесплатные обеды для учеников младших классов в Самаре направят 581,5 млн рублей

Большую часть средств на бесплатное школьное питание выделили из федеральной казны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько денег направят на организацию бесплатного питания для школьников начальных классов в Самаре. Речь идет о субсидиях компаниям и ИП, которые оказывают соответствующие услуги.

На возмещение затрат по предоставлению бесплатного питания планируется выделить 581,5 млн рублей, пишет «СитиТрафик». Большая часть этой суммы (353,7 млн рублей) – это средства из федеральной казны.

Отметим, что на обеды для детей-льготников предусмотрено отдельное финансирование. Из городской казны на организацию питания для них направят 109,2 млн рублей.