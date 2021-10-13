Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 16:40

На бесплатные обеды для учеников младших классов в Самаре направят 581,5 млн рублей

Эту сумму выделили на субсидии комбинатам питания
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Большую часть средств на бесплатное школьное питание выделили из федеральной казны

Большую часть средств на бесплатное школьное питание выделили из федеральной казны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько денег направят на организацию бесплатного питания для школьников начальных классов в Самаре. Речь идет о субсидиях компаниям и ИП, которые оказывают соответствующие услуги.

На возмещение затрат по предоставлению бесплатного питания планируется выделить 581,5 млн рублей, пишет «СитиТрафик». Большая часть этой суммы (353,7 млн рублей) – это средства из федеральной казны.

Отметим, что на обеды для детей-льготников предусмотрено отдельное финансирование. Из городской казны на организацию питания для них направят 109,2 млн рублей.