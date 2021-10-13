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Здоровье13 октября 2021 17:22

Пожилых самарцев попросят написать имена тех, кто отговорил их от вакцинации

Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Пенсионеров отговаривают от прививки

Пенсионеров отговаривают от прививки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона старшего поколения в прямом эфире на канале «Россия 24». Речь шла о вакцинации в Самарской области и эпидемиологической обстановке в целом.

Сейчас в Самарской области участились случаи, когда пенсионеры начинают отказываться от прохождения вакцинации. Специалисты считают, что данное решение «не в пользу жизни» они принимают, исходя из мнения своих знакомых или родственников. Волонтер серебряного возраста Галина Паршина считает, что отговаривать своих пожилых близких от вакцинации неправильно и даже преступно.

- Мне 81 год. Когда началась вакцинация, мы с мужем пошли в Самарскую поликлинику № 15 и сделали прививку. Через полгода ревакцинировались. Считаю, что все должны привиться, и я стараюсь в этом убедить всех своих знакомых и бабушек из соседних домов, - сказала пенсионерка.

Губернатор Дмитрий Азаров сообщил в прямом эфире, что жителей региона в возрасте 65+ будут просить давать письменный отказ от вакцинации, с указанием того, кто посоветовал не делать прививку. Жителей Самарской области призывают пройти вакцинацию и сделать выбор «в пользу жизни», чтобы обезопасить себя и своих близких от страшной инфекции.