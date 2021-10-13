Самарская «Княжна» оказалась в заточении на Кубе из-за ложного теста на коронавирус

Наталья Савина купила путевку на 7 дней, из которых три провела в заточении по ошибке. Фото: Наталья "Княжна" Савина

Самарская ведущая, телеведущая, журналист и продюсер Наталья Савина, известная под псевдонимом «Княжна», стала заложницей в одном из отелей на Кубе. Самарская звезда рассказала журналисту «КП-Самара», как ее отпуск, о котором она мечтала 15 лет, был омрачен коронавирусными ограничениями.

- Мы прилетели на Кубу на семь дней. Три дня все было замечательно – купались, загорали, ездили на экскурсии. Но однажды к нам подошли сотрудники отела и сообщили, что наш тест на коронавирус оказался положительным, - рассказывает «КП-Самара» Наталья Савина.

Наталью и еще 37 отдыхающих привели в специальный ковидный «госпиталь» на безе отеля. Первые дни у всех присутствующих было ощущение, что с тестами произошло какое-то недоразумение. На третий день пребывания в «зоне отчуждения» у постояльцев начали сдавать нервы.

- Нам приносили еду в номер, а тарелки складировались под дверью. За эти дни их никто не убирал, развелись мухи. Также никто не убирался в номерах и не менял белье и полотенца. Такое отношение к туристам, которые платят немалые деньги, просто неприемлемо, - возмущается Наталья «Княжна».

Все эти дни никто не приходил к «коронавирусным» туристам, также не показывали результаты тестов. Самарчанка собрала команду активистов, и они решили узнать, на каком основании их держат в заточении.

- Нас было много, ни гид, ни полицейский не хотели с нами связываться. Все были настолько нервными, что устроили бунт, - рассказывает самарчанка.

Кубинцы не ожидали такого напора от отдыхающих и не стали препятствовать. Туристы из «ковидного отделения» пошли на пляж и начали заниматься тем, зачем прилетели на Кубу – отдыхать. Через три часа к компании отдыхающих подошла гид и сообщила, что у Натальи тест оказался отрицательный, и она может вернуться в отель. Несмотря на то, что другие тесты не были готовы, людям тоже разрешили вернуться в свои номера.

- Мы пробыли на Кубе 7 дней, из которых три сидели в заточении. Отпуск был безнадежно испорчен. Перед нами никто из сотрудников даже не извинился, - говорит Наталья Савина.

Шоувумен вернулась в Россию и снова сдала ПЦР-тесты. Все они оказались отрицательными. Однако забыть этот отпуск она еще долго не сможет.