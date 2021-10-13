В Самаре администрация разогнала уличных торговцев в Промышленном районе

В Самаре продолжают бороться с уличными торговцами. Фото: Администрация Промышленного района

Администрация Промышленного района Самары совместно с сотрудниками полиции провели профилактические рейды, направленные на выявление несанкционированных торговых точек.

- В ходе контрольного мероприятия с начала сентября 2021 года была пресечена незаконная торговля на улицах: Георгия Димитрова, 39, Стара-Загора, 110а, Кирова, 342, Фадеева, 66, 22 Партсъезда/Ставропольская, Георгия Димитрова, 117, Заводское шоссе, 50 и 31, Ставропольская, 86, Георгия Димитрова, 93, - сообщили представитель районной администрации.

Сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении в отношении уличных торговцев.