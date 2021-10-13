Самарский предприниматель создал сервис отправки посылок из офисов рядом с домом

Все транспортные компании "собраны" в одном офисе

Резидент «Жигулевской долины» создал сервис, оптимизирующий логистику для доставки грузов по России. Благодаря сервису ООО «Доставка. Инфо», можно отправлять посылки любой транспортной компанией из одного офиса рядом с домом.

Теперь клиентам транспортных компаний не нужно тратить время в больших очередях, чтобы сэкономить на отправке посылки или искать доступные варианты, все эти вопросы решает программа. Стоит отметить, что данный сервис больше ориентирован на физических лиц. Сервис не делает никаких наценок, поэтому стоимость доставки будет такой же, как и у транспортной компании.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что появление удобного сервиса доставки грузов во многом зависело от поддержки предпринимательской деятельности. Резиденты технопарка «Жигулевская долина» получают от управляющей компании помощь в бизнес-планировании, поиске инвесторов и партнеров, участии в региональных мероприятиях, профильных выставках, конкурсах по предоставлению грантов и многом другом.