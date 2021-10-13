В Сызрани двое маленьких детей спрыгнули с 5 этажа, спасаясь от пожара

Девочки сейчас находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь. Фото: СУ СКР по Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сызранские следователи начали проверку по факту травмированные двоих детей, которые во время пожара в квартире, спрыгнули из окна на пятом этаже. ЧП произошло в среду, 13 октября 2021 года, на улице Баженова в городе Сызрань.

- По версии следствия, две девочки 4 и 6 лет, спасаясь от пожара в квартире, выпрыгнули из окна. Дети получили многочисленные травмы и были госпитализированы в больницу, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Предварительно, причиной пожара в квартире, где находились дети, стали игры со спичками. Правоохранители не сообщают, где в момент ЧП находились родители девочек.

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. На месте пожара сейчас работают следователи и криминалисты.