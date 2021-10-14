В Самарской области ищут пропавшую 8 лет назад 14-летнюю девушку

Последний раз Елену видели 9 октября 2013 года в Сызрани Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области продолжаются поиски Елены Белкиной, которая пропала 9 октября 2013 года. Она исчезла, когда ей было 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Инициатор розыска – МУ МВД России «Сызранское». Приметы девушки: овальное лицо, серые глаза, светло-русые волнистые волосы. На момент исчезновения ее рост был около 155 см, телосложение средней полноты.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Елены, сообщить об этом в ближайший ОП или по телефонам: (8464) 35-50-03 либо 112.