Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 9:49

Уличные художники до конца октября 2021 года полностью украсят стену Самарской ГРЭС

Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс" украшают при поддержке городской администрации
Геннадий ВЕТРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На стене появляются изображение культовых мест Самары

На стене появляются изображение культовых мест Самары

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Группа уличных художников занимается оформлением стены Самарской ГРЭС - филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс". Роспись около 300 метров бетонного ограждения старейшей электростанции Поволжья является продолжением арт-проекта "Общее решение", которые реализовали на фестивале "ВолгаФеста-2021".

Еще летом этого года "Т Плюс" предложил местным жителям выбрать любимый цвет из 20 вариантов и после этого принять участие в раскрашивании стены объекта. Каждый цвет имел свое уникальное название с отсылками к известным локациям Самары - "Курмышовый", "Желтая хлебка", "Вечерний Проран" и не только. Горожане не только выбирали понравившиеся окрасы, но и сами стали волонтерами по покраске стены электростанции.

Уличные художники подхватили эстафету на днях. Сегодня они оформляют оставшиеся 85 пролетов стены ГРЭС. На ней появятся изображения достопримечательностей и знаковых мест областной столицы с использованием "самарской палитры".

Работы планируют завершить до конца месяца

Работы планируют завершить до конца месяца

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Не случайно именно Самарская ГРЭС выбрала для такого проекта. Электростанция начала работу еще в 1900 году, кардинальным образом преобразила наш родной город, ввела его в эру электричества и централизованного теплоснабжения, - отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.

Пролеты ГРЭС станут кадрами хроники развития Самары. Они покажут процесс становления города. как одного из экономических, культурных и туристических центров страны. Планируется, что роспись стены Самарской ГРЭС, соединяющей две очереди городской набережной, будет завершена уже в октябре 2021 года.