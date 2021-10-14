Уличные художники до конца октября 2021 года полностью украсят стену Самарской ГРЭС

На стене появляются изображение культовых мест Самары Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Группа уличных художников занимается оформлением стены Самарской ГРЭС - филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс". Роспись около 300 метров бетонного ограждения старейшей электростанции Поволжья является продолжением арт-проекта "Общее решение", которые реализовали на фестивале "ВолгаФеста-2021".

Еще летом этого года "Т Плюс" предложил местным жителям выбрать любимый цвет из 20 вариантов и после этого принять участие в раскрашивании стены объекта. Каждый цвет имел свое уникальное название с отсылками к известным локациям Самары - "Курмышовый", "Желтая хлебка", "Вечерний Проран" и не только. Горожане не только выбирали понравившиеся окрасы, но и сами стали волонтерами по покраске стены электростанции.

Уличные художники подхватили эстафету на днях. Сегодня они оформляют оставшиеся 85 пролетов стены ГРЭС. На ней появятся изображения достопримечательностей и знаковых мест областной столицы с использованием "самарской палитры".

Работы планируют завершить до конца месяца Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Не случайно именно Самарская ГРЭС выбрала для такого проекта. Электростанция начала работу еще в 1900 году, кардинальным образом преобразила наш родной город, ввела его в эру электричества и централизованного теплоснабжения, - отметил главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Филиппов.

Пролеты ГРЭС станут кадрами хроники развития Самары. Они покажут процесс становления города. как одного из экономических, культурных и туристических центров страны. Планируется, что роспись стены Самарской ГРЭС, соединяющей две очереди городской набережной, будет завершена уже в октябре 2021 года.