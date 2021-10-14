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Общество14 октября 2021 9:52

Процесс банкротства экс-владельца ТЦ «Парк Хаус» в Самаре завершен

Решение вынес арбитраж Москвы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Долг компании "Арес Недвижимость" перед кредиторами составлял около 4,9 млрд рублей

Долг компании "Арес Недвижимость" перед кредиторами составлял около 4,9 млрд рублей

Завершено банкротство компании «Арес Недвижимость», которая ранее владела большей частью ТЦ «Парк Хаус» в Самаре. Арбитражный суд Москвы вынес решение об окончании конкурсного производства.

Напомним, «Арес Недвижимость» признали банкротом в августе 2018-го. Фирма задолжала своим кредиторам около 4,9 млрд рублей. В отношении нее было открыто конкурсное производство. В сентябре того же года был назначен конкурсный управляющий – Евгений Ехлаков.

В течение трех лет часть долгов удалось выплатить – 909 млн рублей. Остальную сумму погасить не вышло – имущества компании оказалось недостаточно. Суд посчитал, что управляющий сделал все возможное для удовлетворения требований кредиторов и постановил завершить конкурсное производство в отношении компании «Арес Недвижимость».

Отметим, что помещения, которые принадлежали фирме в ТЦ «Парк Хаус», были проданы ООО «ФизРазвитие». Сделка состоялась осенью 2020 года, ее стоимость составила 694 млн рублей.