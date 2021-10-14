Процесс банкротства экс-владельца ТЦ «Парк Хаус» в Самаре завершен

Долг компании "Арес Недвижимость" перед кредиторами составлял около 4,9 млрд рублей

Завершено банкротство компании «Арес Недвижимость», которая ранее владела большей частью ТЦ «Парк Хаус» в Самаре. Арбитражный суд Москвы вынес решение об окончании конкурсного производства.

Напомним, «Арес Недвижимость» признали банкротом в августе 2018-го. Фирма задолжала своим кредиторам около 4,9 млрд рублей. В отношении нее было открыто конкурсное производство. В сентябре того же года был назначен конкурсный управляющий – Евгений Ехлаков.

В течение трех лет часть долгов удалось выплатить – 909 млн рублей. Остальную сумму погасить не вышло – имущества компании оказалось недостаточно. Суд посчитал, что управляющий сделал все возможное для удовлетворения требований кредиторов и постановил завершить конкурсное производство в отношении компании «Арес Недвижимость».

Отметим, что помещения, которые принадлежали фирме в ТЦ «Парк Хаус», были проданы ООО «ФизРазвитие». Сделка состоялась осенью 2020 года, ее стоимость составила 694 млн рублей.