В Самаре грузовик выскочил на встречку и едва не сбил пешеходов на «зебре»

Грузовик перескочил через разделительную полосу и оказался на встречке Фото: Скриншот с видео

Утром в среду, 13 октября 2021 года, в Самаре едва не произошло серьезное ДТП. Видеорегистратор одного из автомобилистов заснял на видео, как взбунтовавшийся грузовик чуть не сбил пешеходов на «зебре».

Все случилось на пересечении Заводского шоссе и улицы Боярова в сторону Земеца, рассказал «КП-Самара» автор видео Павел. На записи видно, как грузовой автомобиль внезапно срывается с места, перескакивает разделительную полосу и оказывается на встречке. В этот момент дорогу на зеленый сигнал светофора начали пересекать пешеходы. Водитель успел затормозить в последний момент. Что интересно, пешеходы в большинстве своем даже не обратили внимания на такой опасный маневр.

- Люди как шли, так и продолжили идти, один затормозил только. Все понимаю: переход, светофор, но это машина, мало ли что с водителем, с ним что угодно может случиться, - комментируют пользователи твиттера.

Автор видео призывает самарцев быть аккуратнее и внимательнее на дорогах.