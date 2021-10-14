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Общество14 октября 2021 10:54

В Самаре грузовик выскочил на встречку и едва не сбил пешеходов на «зебре»

Опасный маневр водителя авто попал на видео
Анастасия ФИЛАТОВА
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Грузовик перескочил через разделительную полосу и оказался на встречке

Грузовик перескочил через разделительную полосу и оказался на встречке

Фото: Скриншот с видео

Утром в среду, 13 октября 2021 года, в Самаре едва не произошло серьезное ДТП. Видеорегистратор одного из автомобилистов заснял на видео, как взбунтовавшийся грузовик чуть не сбил пешеходов на «зебре».

Все случилось на пересечении Заводского шоссе и улицы Боярова в сторону Земеца, рассказал «КП-Самара» автор видео Павел. На записи видно, как грузовой автомобиль внезапно срывается с места, перескакивает разделительную полосу и оказывается на встречке. В этот момент дорогу на зеленый сигнал светофора начали пересекать пешеходы. Водитель успел затормозить в последний момент. Что интересно, пешеходы в большинстве своем даже не обратили внимания на такой опасный маневр.

- Люди как шли, так и продолжили идти, один затормозил только. Все понимаю: переход, светофор, но это машина, мало ли что с водителем, с ним что угодно может случиться, - комментируют пользователи твиттера.

Автор видео призывает самарцев быть аккуратнее и внимательнее на дорогах.

В Самаре грузовик выскочил на красный на встречку и чуть не сбил пешеходов на переходе