Зимняя переправа Самара – Рождествено подорожает с 1 января 2022 года

Утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров по маршруту Самара - Рождествено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 1 января 2022 года изменится стоимость проезда на судах на воздушной подушке. Речь идет о тех, что курсируют по маршруту Самара – Рождествено. Об этом сообщает пресс-служба департамента ценового и тарифного регулирования.

- Установлены предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров и багажа по скоростному маршруту Самара (Речной вокзал) – Рождествено. С 1 января 2022 года стоимость детского билета составит 42 рубля, взрослого – 83 рубля, - отметили в ведомстве.

Напомним, цены на зимнюю переправу между Самарой и Рождествено 2020-2021 годов были ниже: 40 рублей – для детей и 80 рублей – для взрослых. Таким, образом рост тарифов составит 2 и 3 рубля соответственно.