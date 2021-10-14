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Общество14 октября 2021 12:11

В Самарской области достигнут исторический максимум по больным с ОРВИ

Министр здравоохранения отметил, что нечто подобное происходило 100 лет назад во время эпидемии "испанки"
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Коронавирус пытаются установить, но пока не очень успешно

В Самарской области превышен исторический максимум по количеству заболевших ОРВИ. Сегодня зафиксировано более 29 тысяч таких пациентов. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян на пресс-конференции, посвященной тревожной ситуации в регионе.

- В 2,5 раза уже превышены предыдущие пиковые значения. Это исторический антирекорд. Что-то подобное мы могли наблюдать сто лет назад, во время эпидемии "испанки". Сейчас по коронавирусу на амбулаторном лечении находятся 24 тысячи человек. Это в два раза больше, чем в самые плохие моменты 2020 года, - показал на цифрах весь ужас ситуации министр Армен Бенян.

Также Армен Бенян отметил, что более 7 тысяч жителей наблюдаются сейчас в госпиталях. Уже введено в оборот 7500 коек, сейчас резервируются новые места. И врачи готовы выходить работать сверхурочно, причем не только в палатах, но и в коридорах больниц. Врачам приходится работать буквально без выходных.

- Все пациенты с ОРВИ у нас - это потенциальный ковид, мы всем сразу начинаем необходимую терапию, одинаковую, - отметил Армен Бенян.

Напомним, что уже сегодня в больницах разделяют отделения, делают подразделения, где работают только с коронавирусом. Например, такое произошло в четвертой горбольнице.