Сильный ветер обрушится на Самарскую область днем 14 октября 2021 года

Сильный ветер будет дуть до конца дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в четверг, 14 октября 2021 года, в Самарской области испортится погода. В ближайший час на регион обрушится сильный ветер.

- Местами по Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра. Его порывы будут достигать 15-18 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, ветер будет бушевать до конца дня. Жителей региона просят быть осторожнее и внимательнее на улице. Стоит держаться подальше от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, недостроев. Водителям лучше не оставлять свои машины рядом с непрочными конструкциями.