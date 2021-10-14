В Самарской области от коронавируса и его последствий ежемесячно умирают по тысяче человек

Бенян раскрыл шокирующие цифры по умершим от коронавируса в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 октября 2021 года состоялась пресс-конференция Самарского областного вещательного агентства, где представители регионального Минздрава ответили на актуальные вопросы по эпидемиологической обстановке. Во время встречи с блогерами, общественниками, СМИ и представителями медицинских организаций Самарской области, министр здравоохранения Армен Бенян сообщил неутешительные цифры по летальным случаям от коронавируса и его ассоциированных состояний.

- Ежемесячно от коронавируса и его последствий в регионе умирает около тысячи человек. Некоторые пациенты скончались в остром периоде заболевания, кто-то в периоде осложнений и постковидном периоде, а кто-то умер от того, что коронавирус оказал смертоносное воздействие, спровоцировав инфаркты и инсульты, - заявил Армен Бенян во время пресс-конференции.

По словам министра, если вчера по официальным данным от коронавируса скончались 29 человек, то от ассоциативных состояний еще 15.