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Здоровье14 октября 2021 14:07

В Самарской области от коронавируса и его последствий ежемесячно умирают по тысяче человек

Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Бенян раскрыл шокирующие цифры по умершим от коронавируса в Самаре

Бенян раскрыл шокирующие цифры по умершим от коронавируса в Самаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 октября 2021 года состоялась пресс-конференция Самарского областного вещательного агентства, где представители регионального Минздрава ответили на актуальные вопросы по эпидемиологической обстановке. Во время встречи с блогерами, общественниками, СМИ и представителями медицинских организаций Самарской области, министр здравоохранения Армен Бенян сообщил неутешительные цифры по летальным случаям от коронавируса и его ассоциированных состояний.

- Ежемесячно от коронавируса и его последствий в регионе умирает около тысячи человек. Некоторые пациенты скончались в остром периоде заболевания, кто-то в периоде осложнений и постковидном периоде, а кто-то умер от того, что коронавирус оказал смертоносное воздействие, спровоцировав инфаркты и инсульты, - заявил Армен Бенян во время пресс-конференции.

По словам министра, если вчера по официальным данным от коронавируса скончались 29 человек, то от ассоциативных состояний еще 15.