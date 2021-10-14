В Самарской области 31 школу капитально отремонтируют по президентской программе

64% средств на капремонт школ выделят из федерального бюджета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тридцать одна школа Самарской области примет участие в президентской программе капремонта общеобразовательных учреждений. Об этом сообщила и.о. министра образования и науки региона Ольга Лысикова на совещании с губернатором Дмитрием Азаровым.

Так, под условия федеральной программы попало 31 здание школы из 17 муниципалитетов губернии. Большинство из них (21) заявлено на следующий год.

- Мы готовим подпрограмму и региональный проект, учитывающий комплексный подход к ремонту. Он будет включать оснащение учебниками, повышение квалификации педагогов, установку систем безопасности, в том числе пожарной и антитеррористической, - рассказала Ольга Лысикова.

Отметим, что общая стоимость программы, которая рассчитана до 2026 года, составит около 2,5 млрд рублей. Капремонт будут проводить на условиях софинансирования: 64% - средства федеральной казны, 36% - регионального бюджета. Расходы на благоустройство прилегающих территорий возьмет на себя муниципалитет. Отметим, что родители учеников должны будут принять участие в подготовке дизайнерских решений и проектов.