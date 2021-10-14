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Общество14 октября 2021 15:30

Самарские двигатели обеспечили старт ракеты «Союз» с 36 спутниками OneWeb

Оборудование, произведенное «ОДК-Кузнецов», отработало штатно
Илона МАЙСКАЯ
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Надежность двигателей ОДК составляет 99,9%

Надежность двигателей ОДК составляет 99,9%

В четверг, 14 октября 2021 года, в 12:40 (мск) с космодрома Восточный успешно стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1б». Ее запуск обеспечили двигатели, которые были изготовлены ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре.

- Двигатели РД-107А/108А, установленные на I и II ступенях ракеты, отработали штатно, - отметили в пресс-службе предприятия.

«Союз» стартовал с космодрома Восточный с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb. Это уже пятый пуск партии британских спутников в этом году. Напомним, они предназначены для обеспечения жителей Земли высокоскоростным интернетом.