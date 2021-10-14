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Умные вещи14 октября 2021 15:35

В Самарской области запустили голос по Wi-Fi

Самарцы – клиенты МегаФона теперь могут звонить через сеть Wi-Fi
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Абоненты оператора теперь могут не бояться пропустить важный звонок из мест со слабым приемом сигнала сотовой сети

Абоненты оператора теперь могут не бояться пропустить важный звонок из мест со слабым приемом сигнала сотовой сети

Новая для области технология VoWi-Fi позволяет совершать вызовы там, где нет мобильной связи, но есть устойчивое Wi-Fi подключение.

Абоненты оператора теперь могут не бояться пропустить важный звонок из мест со слабым приемом сигнала сотовой сети: в подземном паркинге, кафе или квартире на высоком, и наоборот, цокольном этаже. Главное условие для ведения привычных телефонных разговоров – наличие подключения локального беспроводного доступа к сети интернет. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные и расходуют тарифный пакет минут.

Включить поддержку вызовов по сети Wi-Fi и установить приоритизацию можно в меню смартфона: «Настройки» > «Вызовы» > «Вызовы по Wi-Fi» (название разделов может отличаться на устройствах) – при активации на экране появляется надпись «MegaFon Wi-Fi». Услуга поддерживается большинством современных гаджетов. Разговор возможен с абонентами любых операторов, для вызовов на городские телефоны необходимо набирать номер в полном формате с кодом города.

VoWi-Fi – заведомо перспективная технология в Самарской области. Жители региона уже привыкли звонить через интернет – более трех лет назад МегаФон запустил здесь VoLTE (Voice over LTE). Сервис, благодаря которому можно звонить и принимать вызовы по сети 4G/LTE. Спрос на передовую услугу постоянно растет. Только за год количество звонков, совершенных с использованием этой технологии, выросло в 1,5 раза. В сентябре 45% от общего количества минут, проговоренных абонентами МегаФона, прошла через сеть LTE.