В Самарской области запустили голос по Wi-Fi

Абоненты оператора теперь могут не бояться пропустить важный звонок из мест со слабым приемом сигнала сотовой сети

Новая для области технология VoWi-Fi позволяет совершать вызовы там, где нет мобильной связи, но есть устойчивое Wi-Fi подключение.

Абоненты оператора теперь могут не бояться пропустить важный звонок из мест со слабым приемом сигнала сотовой сети: в подземном паркинге, кафе или квартире на высоком, и наоборот, цокольном этаже. Главное условие для ведения привычных телефонных разговоров – наличие подключения локального беспроводного доступа к сети интернет. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные и расходуют тарифный пакет минут.

Включить поддержку вызовов по сети Wi-Fi и установить приоритизацию можно в меню смартфона: «Настройки» > «Вызовы» > «Вызовы по Wi-Fi» (название разделов может отличаться на устройствах) – при активации на экране появляется надпись «MegaFon Wi-Fi». Услуга поддерживается большинством современных гаджетов. Разговор возможен с абонентами любых операторов, для вызовов на городские телефоны необходимо набирать номер в полном формате с кодом города.

VoWi-Fi – заведомо перспективная технология в Самарской области. Жители региона уже привыкли звонить через интернет – более трех лет назад МегаФон запустил здесь VoLTE (Voice over LTE). Сервис, благодаря которому можно звонить и принимать вызовы по сети 4G/LTE. Спрос на передовую услугу постоянно растет. Только за год количество звонков, совершенных с использованием этой технологии, выросло в 1,5 раза. В сентябре 45% от общего количества минут, проговоренных абонентами МегаФона, прошла через сеть LTE.