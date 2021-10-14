Самарским пенсионерам рассказали, как разблокировать социальную карту

Для разблокировки соцкарты нужно сделать прививку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начали приостанавливать действие социальных транспортных карт. Власти объяснили, кого коснется такая мера и что сделать, чтобы разблокировать проездные.

Так, блокировка карт грозит людям старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию против коронавируса или не переболели им в течение прошедших 6 месяцев. Остальные по-прежнему могут пользоваться своими соцпроездными.

- Кондуктору либо водителю не нужно предъявлять QR-код или справку. Пассажиры должны просто приложить карту к терминалу. Если она функционирует, то поездка возможна, - рассказала представитель «Объединенной транспортной карты» (ОТК) Анна Замыцкая.

Сведения о тех, кто сделал прививку, хранятся в министерстве здравоохранения региона. Их направляют в Минсоцдемографии, которое владеет банком данных о владельцах соцкарт.

- Если информации о вакцинации человека нет, то номер его карты передается для внесения в стоп-лист. Данные с номерами карт, подлежащих временной приостановке, «выгружают» в ежедневном режиме, - отметил замглавы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Чтобы вновь начать пользоваться проездным, необходимо пройти вакцинацию. Карту должны разблокировать на следующий день после прививки.

По всем вопросам можно обращаться на горячую линию ОТК по номеру: 8 (800) 700-74-99.