В Самаре был обнаружен редкий американский автомобиль Pontiac Bonneville 1968 года

Синий "Понтиак" можно встретить в центре города. Фото: Александр Богачев

Жители Самары встретили на улицах города раритетный элитный американский автомобиль Pontiac Bonneville 1968 года выпуска. Ультрамариновый автомобиль привлек внимание прохожих.

- Не часто встретишь такую тачку в городе, да и еще в таком идеальном состоянии, - восхищаются самарцы.

Действительно, автомобиль для своего года выглядит идеальным. По данным Википедии, данная модель Pontiac Bonneville выпускалась в 1968 году. В отличие от предыдущей версии, у данной модели была увеличена мощность двигателя. Ранее, на автомобили Pontiac Bonneville устанавливались двигатели V8 объемом 6,4 и 6,6 л мощностью от 303 до 340 л.с., а с 1964 года – 6,9 л (376 л.с.), но в 1967 году руководство решило ограничить мощность до 390 л.с. на 7-литром двигателе V8.

На сайтах объявлений по продаже автомобилей журналисту «КП-Самара» удалось найти только один автомобиль данного года. Элитный автомобиль выставлен на продажу в городе Невинномысск в Ставропольском крае. Цена на раритетный автомобиль внушительная – 3 миллиона рублей.