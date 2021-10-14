В Самаре 17-летний разбойник избил мужчину пистолетом-зажигалкой

Подростка вовлек в преступление 28-летний знакомый Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предстанут перед судом 28-летний молодой человек и 17-летний подросток. Их обвиняют в разбойном нападении на жителя микрорайона Крутые Ключи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все произошло в марте 2021 года. Молодой человек предложил своему знакомому подростку поучаствовать в разбое. За это он пообещал купить парню алкоголь и передать часть денежной добычи. Тот согласился.

В один из дней они подкараулили возле дома в Крутых Ключах мужчину. Преступники зашли за ним в подъезд и начали избивать. В ход пошли кулаки и даже зажигалка в виде пистолета. Последняя была у подростка. В итоге разбойники отобрали у самарца 15,5 тысяч рублей.

Кроме того, 17-летний парень оказался причастен еще к одному преступлению. В декабре 2020 года он, находясь в алкогольном опьянении, несколько раз ударил приятеля по голове и груди. Здоровью молодого человека был причинен вред средней тяжести.

Недавно следователи завершили расследование уголовного дела и направили его рассмотрение в суд.