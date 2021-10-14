Самара попала в топ-5 российских городов с «заграничной» архитектурой

Исторический центр Самары не уступает европейским городам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара вошла в топ-5 городов России, которые могут похвастаться «заграничной» архитектурой. Рейтинг составил сервис для автодорожных поездок BlaBlaCar.

По мнению местных жителей, в Самаре стоит посетить католический храм пресвятого сердца Иисуса. Готический костел расположен в центре города. Здание интересно как снаружи, так и внутри. Его украшают различные шпили, колонны и арки. На алтаре изображена копия фрески Сальвадора Дали «Христос Святого Иоанна Креста». В костеле регулярно проводят органные концерты.

Еще одно место притяжения горожан и туристов – пешеходная улица Ленинградская. Она напоминает улочки городов Европы. На ней расположены старинные здания. Часть из них приспособили под кафе и рестораны.

Отметим, вместе с Самарой в список городов, где можно полюбоваться архитектурой как за границей, вошли Рязань, Светлогорск, Йошкар-Ола, Красная поляна (Сочи).