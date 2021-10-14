Анатолий Печатников: ESG-продукты должны быть доступны клиентам любого крупного банка

Заявление об этом сделал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках первого Конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P) Эволюция».

«Темы осознанного потребления, защиты окружающей среды и социальной ответственности вышли на первый план мировой повестки во время пандемии. О ESG-подходе многие говорят, но для масштабных изменений, реализации соответствующей стратегии и мотивации населения необходимы конкретные шаги бизнеса, власти и общества. В этом вопросе очень важную роль должны сыграть отечественные банки. На наш взгляд, Банку России стоит не только выработать четкие критерии и стандарты ESG-политики, но и сделать обязательной практику внедрения таких продуктов и услуг в линейку крупнейших игроков рынка – по аналогии с запуском Системы быстрых платежей. Банковской отрасли важно оперативно перейти на единые стандарты, следить за эффективностью их исполнения и предоставить миллионам клиентов возможность внести свою лепту в ESG-инициативы не в далеком будущем, а уже сегодня», – подчеркнул Анатолий Печатников.

Топ-менеджер также отметил, что в рамках ESG-стратегии ведущие банки должны оказывать поддержку пользователям, переходящим на принципы ответственного потребления, приведя в пример инициативы ВТБ.

«В сентябре мы первыми на российском рынке запустили экоипотеку и льготные кредиты на электроавтомобили. Стремимся минимизировать использование бумаги в повседневной работе офисов, переведя до 100% продуктов и сервисов в цифровые каналы. Всем клиентам рекомендуем отказаться от пластиковых носителей, либо оформляя карту в ВТБ Онлайн, либо используя альтернативный эковариант из полилактида. Для социально незащищенных категорий предлагаем дополнительные надбавки к государственным выплатам, а также медицинские страховки и защиту от мошенников. Новые инструменты позволят миллионам клиентов решать привычные финансовые вопросы, заботясь о развитии всего общества. Однако полномасштабная реализация ESG-принципов без участия всей банковской отрасли будет невозможна», – отметил зампред ВТБ.

К 2025 году ВТБ намерен вовлечь большинство своих клиентов в проекты устойчивого развития. Уже сегодня им доступны экоипотека (дисконт к базовой ставке составляет до 1,6 п.п.), программа льготных кредитов на электроавтомобили (ставка от 3%), цифровые продукты и виртуальные карты, объем эмиссии которых превышает 800 тысяч. К 2023 году спрос на карты без физического носителя вырастет до 40% от общего объема выпуска.

При оформлении банковских услуг ВТБ использует технологии безбумажного подписания. До конца 2021 г. ВТБ в тестовом режиме запустит новый формат банковского отделения – офисы без людей. Каналы ВТБ адаптированы для пользования людьми с ограниченными возможностями. Реализуются проекты «Велобайк», программы «Подари лес другу», «Чистая вода», проекты повышения финансовой грамотности и другие инициативы для достижения социальных изменений.

Ранее президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин сообщил о запуске ESG-платформы ВТБ – полностью открытой для партнеров и клиентов банка инфраструктуры для ESG-трансформации, включающей комплекс финансовых продуктов и сервисов, отвечающих стандартам экологического, социального и корпоративного управления. В общей сложности в периметр ESG-платформы включено около 20 направлений деятельности группы ВТБ.