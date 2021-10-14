В заброшенном гараже в Новокуйбышевске нашли оружейный схрон

О «находке» информация в полицию поступила из ФСБ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 октября в Новокуйбышевске был найден схрон с оружием. О «находке» информация в дежурную часть местного подразделения полиции поступила из УФСБ России по Самарской области.

- Проверялась оперативная информация, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах . – В итоге, как и предполагалось, в погребе заброшенного гаража действительно нашли спрятанное оружие, прикрытое мусором.

«Добычей» силовиков стали 4 вида пистолетов, обрез охотничьего ружья, 4 гранаты, тротиловые шашки и патроны.

Все обнаруженное изъяли и передали на экспертизу, которая определит, являются ли боеприпасы и оружие «рабочими» и боевыми. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Силовики тем временем пытаются установить личность «оружейного барона» некогда владевшего всем, что удалось обнаружить.