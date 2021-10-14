В Самаре бывшего полицейского отдали под суд за взятки в отделе миграции

Взятки он брал, находясь в своем рабочем кабинете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции, которого подозревают во взяточничестве. Полицейский брал в качестве взяток деньги и алкогольные напитки.

По версии следствия, обвиняемый в служебном кабинете дважды получал взятку в общей сумме 15 тысяч рублей за оказание содействия в регистрации по месту жительства матери одного из обратившихся, а также сокращение срока выдачи паспорта ранее незнакомой ему местной жительнице. Также начальник отдела позже получил от мужчины 10 тысяч рублей и бутылку дорогого алкоголя за сокращение сроков получения документа, удостоверяющего личность, а также регистрацию по месту жительства.

Экс-полицейского задержали сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время следствием была собрана достаточная доказательственная база для передачи материалов в суд для рассмотрения по существу.