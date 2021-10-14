В Самаре женщина воткнула нож в спину родной сестре

Женщина хладнокровно убила родную сестру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Красноглинского района вынес решение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая убила свою родную сестру. Женщина воткнула нож в спину потерпевшей.

По версии следствия, ранее судимая женщина в ходе бытовой ссоры с родной сестрой, схватила со стола нож и несколько раз ударила им родственницу в спину. От полученных травм женщина скончалась.

Суд с учетом данных о личности подсудимой и обстоятельств совершения хладнокровного преступления, назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 7 месяцев в колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.