В Самаре бывший уголовник за 6 тысяч рублей попытался перекинуть наркотики на зону

Хотел перебросить на зону наркотики, а попал туда сам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские пресекли попытку сбыта наркотический средств в исправительную колонию №6. Как выяснилось, ранее судимый местный житель за денежное вознаграждение попытался перебросить через забор марихуану.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Он попытался перебросить на зону 31 грамм марихуаны за денежное вознаграждение в размере 6 тысяч рублей. Однако выполнить задуманное не получилось, его задержали сотрудники полиции.

Суд с учетом мнения прокурора признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 8 лет и 2 месяца.