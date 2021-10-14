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Происшествия14 октября 2021 19:53

В Самаре бывший уголовник за 6 тысяч рублей попытался перекинуть наркотики на зону

Полицейские пресекли попытку преступления
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Хотел перебросить на зону наркотики, а попал туда сам

Хотел перебросить на зону наркотики, а попал туда сам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские пресекли попытку сбыта наркотический средств в исправительную колонию №6. Как выяснилось, ранее судимый местный житель за денежное вознаграждение попытался перебросить через забор марихуану.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Он попытался перебросить на зону 31 грамм марихуаны за денежное вознаграждение в размере 6 тысяч рублей. Однако выполнить задуманное не получилось, его задержали сотрудники полиции.

Суд с учетом мнения прокурора признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 8 лет и 2 месяца.