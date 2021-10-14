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Здоровье14 октября 2021 20:37

В Самарской области на 100 госпитализированных пациентов приходится 96 непривитых

Об этом сообщил министр здравоохранения Армен Бенян
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В этом году число зараженных намного выше, чем в прошлом

В этом году число зараженных намного выше, чем в прошлом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области от общего числа горожан, которые прошли вакцинацию от коронавируса, заболели 1,8%. Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян на пресс-конференции, посвященной вопросам эпидемиологической обстановки в регионе.

- Из 100 госпитализированных самарцев, 96 пациентов не имели прививки от коронавируса, - обнародовал данные Бенян.

В настоящее время в стационарах Самарской области находятся свыше 7 тысяч человек, амбулаторное лечение получают более 24 тысяч пациентов. Всего в регионе на сегодняшний день на лечении находятся более 31 тысячи человек. Врачи отмечают, что во вторую волну коронавируса в 2020 году этот показатель не поднимался выше 12-13 тысяч.