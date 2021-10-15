В Самаре на покупку земли под кладбище выделят 7,5 млн рублей

Городские власти поищут новых мест под кладбища

В Самаре внесли изменения в муниципальную программу о развитии сферы ритуальных услуг. Это понадобилось из-за выделения на программу дополнительных денег из городского бюджета и перераспределения существующих средств. Соответствующее постановление подписала глава города Елена Лапушкина.

Так, благодаря решению городской Думы за номером 116 на программу были выделены дополнительно 7,5 млн рублей. Эти деньги предназначены для приобретения в муниципальную собственность участка для создания новых мест погребения. До этого на подобную цель бюджетные средства не выделялись.

Также на торгах удалось сэкономить 937,8 тысяч рублей. Это получилось за счет того, что мероприятия по ремонту на Татарском кладбище и разработке санитарных зон на Южном, Безымянском и Зубчаниновском кладбищах обошлись дешевле. Сэкономленные деньги предлагается пустить на покупку контейнеров для складирования ТКО и прочих отходов.