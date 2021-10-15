Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 1:47

В Самаре на покупку земли под кладбище выделят 7,5 млн рублей

Сэкономленные на торгах почти 900 тыс рублей направят на покупку контейнеров для складирования ТКО и других отходов
Анастасия МЫШКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Городские власти поищут новых мест под кладбища

Городские власти поищут новых мест под кладбища

В Самаре внесли изменения в муниципальную программу о развитии сферы ритуальных услуг. Это понадобилось из-за выделения на программу дополнительных денег из городского бюджета и перераспределения существующих средств. Соответствующее постановление подписала глава города Елена Лапушкина.

Так, благодаря решению городской Думы за номером 116 на программу были выделены дополнительно 7,5 млн рублей. Эти деньги предназначены для приобретения в муниципальную собственность участка для создания новых мест погребения. До этого на подобную цель бюджетные средства не выделялись.

Также на торгах удалось сэкономить 937,8 тысяч рублей. Это получилось за счет того, что мероприятия по ремонту на Татарском кладбище и разработке санитарных зон на Южном, Безымянском и Зубчаниновском кладбищах обошлись дешевле. Сэкономленные деньги предлагается пустить на покупку контейнеров для складирования ТКО и прочих отходов.