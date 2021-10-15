В Самаре полицейских наградили премией за погоню и задержание преступника

Сотрудники ППС пресекли незаконную деятельность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники патрульно-постовой службы во время несения дежурства заметили во дворе дома подозрительного молодого человека. Парень что-то искал под лавочками и бордюрами, а при виде людей в форме бросился бежать.

После непродолжительной погони, полицейским удалось задержать молодого человека. У 23-летнего студента при себе был сверток с зеленым веществом.

- Экспертиза показала, что в упакованной «закладке» был гашиш массой более 77 грамм, что относится к крупному размеру, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере». В настоящее время полицейские продолжают расследование, а сотрудников, которые поймали «кладмена», наградили денежной премией.