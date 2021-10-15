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Происшествия15 октября 2021 8:31

Жителей Самары напугала спящая на асфальте девушка в трусах и с разбитым носом

ЧП произошло вечером 14 октября 2021 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Девушку увезли в больницу

Девушку увезли в больницу

Фото: СОЦСЕТИ

Жители микрорайона Крутые Ключи вечером в четверг, 14 октября 2021 года, обнаружили около одного из домов на улице Жалнина спящую девушку в нижнем белье. Очевидцы вызвали скорую и сотрудников полиции.

- На вид ей лет 28, нос разбит. Многие мимо проходили. А вдруг что серьезное с ней случилось? - пишут очевидцы в местной группе ВКонтакте.

На место ЧП прибыли медики и полицейские. Как сообщили свидетели, девушку погрузили в машину скорой помощи и увезли в больницу.