Жителей Самары напугала спящая на асфальте девушка в трусах и с разбитым носом

Девушку увезли в больницу Фото: СОЦСЕТИ

Жители микрорайона Крутые Ключи вечером в четверг, 14 октября 2021 года, обнаружили около одного из домов на улице Жалнина спящую девушку в нижнем белье. Очевидцы вызвали скорую и сотрудников полиции.

- На вид ей лет 28, нос разбит. Многие мимо проходили. А вдруг что серьезное с ней случилось? - пишут очевидцы в местной группе ВКонтакте.

На место ЧП прибыли медики и полицейские. Как сообщили свидетели, девушку погрузили в машину скорой помощи и увезли в больницу.