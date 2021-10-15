Анатолий Лукиенко стал новым главой Сызрани 14 октября 2021 года

Анатолий Лукиенко будет занимать пост главы города в течение 5 лет / Фото: дума Сызрани

Стало известно имя нового главы Сызрани. Этот пост занял Анатолий Лукиенко. В четверг, 14 октября 2021 года, его избрали депутаты гордумы.

Ранее пост главы Сызрани занимал Николай Лядин. После его ухода в августе 2021 года объявили конкурс по выбору нового мэра. На него было подано 6 заявок. До финала дошли Дмитрий Копылов и Анатолий Лукиенко. Накануне они представили свои программы по развитию города.

Депутаты проголосовали за назначение главой Сызрани Анатолия Лукиенко. Народные избранники выразили надежду, что он направит все свои силы на улучшение жизни горожан.

Вчера Анатолий Лукиенко произнес торжественную присягу и вступил в должность. Занимать пост мэра Сызрани он будет в течение 5 лет.