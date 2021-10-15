В Самаре автомобиль провалился под землю

Автомобиль вытаскивали тросом Фото: СОЦСЕТИ

Утром, 15 октября 2021 года, в социальных сетях появилась фотография с места ЧП в Самаре, где автомобиль "Лада Гранта" провалился в яму в асфальте, заполненную водой. Как сообщает автор фотографии, это произошло между на пересечении Физкультурной и Калинина.

- Провалился асфальт, скорее всего из-за прорыва трубы, - предполагают очевидцы ЧП.

В настоящее время официальных комментариев от полицейских и коммунальщиков нет. Неизвестно также и состоянии водителя провалившегося автомобиля.